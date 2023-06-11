Четыре варианта: Мантуров раскрыл подробности льготной аренды жилья для сотрудников ОПК

Программа льготного арендного жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса начнет работать в 2023-2024 годах, Минпромторг ведет работу по ее ускоренному запуску, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, рассматриваются четыре основных варианта обеспечения жильем.

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«Летом внесем в правительство необходимые акты, которые утвердят правила предоставления субсидий из федерального бюджета. Финансирование программы будет предусмотрено в рамках бюджетного процесса на 2024-2026 года. Но с учетом актуальности вопроса, сейчас работаем над тем, чтобы начать финансирование уже в 2023 году», — сообщил Мантуров.

Вице-премьер рассказал, что рассматривается четыре базовых варианта обеспечения жильем. Для сотрудников оборонного комплекса предусматривается субсидирование 50% стоимости аренды квартиры на вторичном рынке, либо аренда организациями ОПК специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи работникам с субсидированием 50% стоимости аренды. В качестве экстренной меры рассматривается субсидирование строительства быстровозводимых зданий для общежитий и субсидирование сотрудникам ОПК процентов по ипотечным кредитам.

