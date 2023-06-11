Экскурсия за кулисы мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

Самокат, МТС Live и театральная компания «Бродвей Москва» запустили проект, победители которого попадут за кулисы мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно поделиться захватывающей летней историей, которая могла бы лечь в основу спектакля. Сделать это можно на сайте проекта с 8 по 20 июня. Результаты объявят до 1 июля. В итоге попасть на экскурсию смогут 300 человек.

На экскурсии победители узнают историю театра, секреты постановочного процесса и сценических решений. Им покажут гримёрный цех, костюмерную и расскажут, как собирали реквизит для спектакля. А ещё зрители узнают о команде, которая работала над мюзиклом.

Победителей также ждут подарки от Самоката. Внутри — любимые продукты актёров мюзикла. На сайте можно посмотреть видео, где они рассказывают, почему выбрали именно эти товары. А ещё фантазируют, какие продукты Самоката заказали бы персонажи спектакля.

«Мы стремимся открывать для пользователей новое и помогать проявлять себя. Совместный проект Самоката, МТС Live и театральной компании „Бродвей Москва“ — это отличная возможность попробовать себя в творчестве и увидеть популярный мюзикл с другой стороны», — рассказала Лиза Эмерт, директор по бренду и коммуникациям онлайн-ритейлера Самокат.

«Зритель в нашей стране только начинает знакомиться с мюзиклом как жанром, но мы уже видим к нему большой интерес. Мы рады предоставить зрителям шанс познакомиться со спектаклем изнутри, узнать все нюансы и стать чуточку ближе к любимым историям», — прокомментировала Янина Татарицкая, руководитель направления промоутерства и продюсирования МТС Live.

«Всего за полгода проката „Ничего не бойся, я с тобой“ посмотрело более 350 тысяч зрителей. Это феноменальный успех. Ни одно культурное событие в России не собирало так много зрителей за такой короткий срок. Интерес к спектаклю не угасает: даже летом мы продолжаем собирать полный зал Театра МДМ, вмещающий 1800 зрителей», — рассказал Дмитрий Богачёв, продюсер и глава театральной компании «Бродвей Москва».

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ — романтический спектакль, основанный на 20 хитах ленинградского бит-квартета «Секрет» в новых аранжировках.

В центре сюжета — события Ленинграда 80-х: белые ночи, разводные мосты, неформалы, фарцовщики и питерская романтика. Слава по прозвищу «Беспечный ездок» и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Их товарищ Денис готовится стать дипломатом, а его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство.