Контролирующий газопроводы корабль Черноморского флота успешно отразил атаки катеров ВСУ

Вооруженные силы Украины попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, который контролирует обстановку и обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. Все катера противника были уничтожены, корабль повреждений не получил, пострадавших нет, отчитались в ведомстве.

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«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B "Global Hawk" военно-воздушных сил США», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что корабль «Приазовье» продолжает выполнение поставленных задач.

