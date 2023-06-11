Минобороны сообщило об обстановке на ключевых направлениях спецоперации

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ поразили 91 артиллерийское подразделение ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 109 районах проведения спецоперации. Вооруженные силы Украины продолжали «попытки наступательных действий» на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, но все атаки были успешно отражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики», — сообщил Конашенков.

На Запорожском направлении, по его словам, российским военным удалось отразить три атаки противника. Кроме того, в районе Лукьяновского Запорожской области было нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина британского ЗРК Stormer и американская артсистема М777. На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки, уточнили в ведомстве.

«"Южной" группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. Вклинений в нашу оборону не допущено. В ходе боев уничтожено до 310-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубица Д-30. В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ», — добавил Конашенков.

По данным Минобороны, на Купянском направлении в районе Новомлынска уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артустановки Krab польского производства и американские М109 Paladin, а также гаубица Д-20. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы более 50-ти украинских военнослужащих, два танка, одна БМП, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20. Кроме того, пресечена деятельность диверсантов в районе Торского. На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 30-ти военнослужащих, боевая машина ЗРК «Оса-АКМ», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».

В районе города Орехов Запорожской области был поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, а под Кирово уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ. В районах Рай-Александровки, Предтечино ДНР и Малой Токмачки Запорожской области поражены: штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.

Российские средства ПВО за сутки перехватили восемь украинских беспилотников, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, а также сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Осокоровки Херсонской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 442 самолета, 238 вертолетов, 4571 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 9900 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10885 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

