«Переписывает мировую климатическую историю»: специалистов напугала жара в Сибири

В сибирских городах на днях были зафиксированы десятки рекордов жары. Так, по данным известного климатолога Максимилиано Эрреры, который отслеживает экстремальные температуры по всему миру, в Ялуторовске (Тюменская область) воздух накалился до +37,9 °С, в алтайском селе Баево — до +39,6 °С, в Барнауле — до +38,5 °С, сообщается на сайте CNN.

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«В некоторых местах рекордные температуры наблюдаются пять-семь лет подряд, но в этом году произошла худшая волна тепла в истории региона. Дальше может стать еще хуже», — считает Эррера.

Специалисты уверены, что экстремальные температуры, особенно в более высоких широтах, вызваны глобальным потеплением. В качестве примера приводится интенсивная и продолжительная волна тепла, которая случилась в 2020 году в якутском Верхоянске. По их мнению, в арктическом городе температура воздуха в +38 °С была бы «почти невозможной без изменения климата по вине человека». Глава службы мониторинга климата и политики Всемирной метеорологической организации Омар Баддур считает, что Сибирь — один из регионов с самым быстрым потеплением на планете, где экстремально высокие температуры постоянно растут.

При этом климатолог Эррера обратил внимание не только на рекордную жару в Сибири, по его данным, она также прошлась по всей Средней Азии. Так, в начале апреля в Туркменистане было зафиксировано +42 °С, что является «мировым рекордом для этой широты». На уходящей неделе воздух прогрелся до +45 °С в Китае, до +43 °С в Узбекистане и до +41 °С в Казахстане.

«Это историческая волна тепла, которая переписывает мировую климатическую историю», — считает Эррера.

