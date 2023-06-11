Российские ученые придумали «световой парус» для путешествий к звездам

Ученые из Корпорации космических систем специального назначения «Комета» предложили отправлять к ближайшим звездам космический аппарат, который разгонялся бы с помощью светового паруса под воздействием квантовых ускорителей. Его можно выводить на орбиту на одной ракете вместе с кораблем, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

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«Изобретение относится к космической технике и может быть применено для исследования межзвездной среды, а также доставки космического аппарата к ближайшим звездным системам», — говорится в материалах Роспатента.

По замыслу разработчиков, космический аппарат выводится на околоземную орбиту со световым парусом и отделяемыми модулями с фотодиссоционными квантовыми генераторами, затем разгонный блок разгоняет его до третьей космической скорости, необходимой для выхода за пределы Солнечной системы (16,65 км в секунду). Отделение аппарата происходит после выхода его из гелиосферы по мере приближения к межзвездному пространству. В это время корабль разворачивает свой световой парус. Затем последовательно отделяются модули с квантовыми генераторами и начинают генерировать лазерное излучение высокой плотности. Под воздействием этого излучения на солнечный парус, аппарат получает тягу, необходимую для полета к ближайшим к Солнечной системе звездам. Таким образом, достигается «возможность проведения исследования межзвездной среды, ближайших звезд и звездных систем», говорится в работе.

