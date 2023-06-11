Рюмка водки: реаниматолог рассказала, что может спасти при отравлении метанолом

История с отравлением суррогатным сидром наделала много шуму в российском информационном пространстве. В соцсетях даже появлялись советы, как нейтрализовать подобное отравление, в том числе, с помощью водки. Врач анестезиолог-реаниматолог Екатерина Лишова подтвердила «Российской газете», что небольшое количество этанолового спирта 40% концентрации уменьшает негативные последствия отравления метанолом.

Статья по теме: Число жертв отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21

«Действительно, этанол (этиловый спирт) является антидотом при отравлении метанолом, его использование официально рекомендовано при оказании медицинской помощи пострадавшим. Поэтому, если симптоматика точно свидетельствует о том, что произошло отравление именно метиловым спиртом, взрослому пострадавшему дают выпить 40% этиловый спирт (водку), не более 50-70 мл», — рассказала врач.

Она пояснила, что этиловый спирт конкурирует с метанолом за ферменты, которые окисляют спирты в организме, тем самым предотвращая образование наиболее опасных метаболитов метанола. При этом реаниматолог подчеркнула, что такая терапия может оказываться только на стационарном этапе медицинской помощи, поскольку точную диагностику отравления метанолом можно провести только в клинике. Введение этилового спирта должно проводиться только под контролем врача, предостерегла Лишова.

