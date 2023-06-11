Спецоперация подкорректировала конструкцию сухопутных беспилотников

За время проведения спецоперации в конструкцию гусеничных беспилотных аппаратов семейства «Уран» были внесены значительные изменения, которые даже отразились на их внешнем облике. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал заместитель гендиректора по СМИ Специального конструкторского бюро Минобороны РФ Сергей Поповиченко.

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Гусеничные дистанционно управляемые машины семейства «Уран» созданы для борьбы с пожарами, разминирования и ведения боевых действий. В рамках импортозамещения они уже получили дизельные двигатели ярославского производства, мощностью порядка 250 л.с. Участие в спецоперации также внесло определенные коррективы.

«Машины стали более производительные, увеличилась броневая защита, дальность управления. Кроме этого, проведен комплекс мероприятий, связанный с импортозамещением — по ходовой части, по силовой установке. Учитывая опыт, который получили в войсках наши машины, произведены конструктивные изменения, которые даже внешне отличают "Уран" от тех машин, которые изготавливались раньше», — рассказал Поповиченко.

По данным Минобороны, только в Мариуполе «Ураны» разминировали 60 км побережья Азовского моря и уничтожили свыше 300 боеприпасов.

