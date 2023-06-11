Стало известно, как удалось выжить детям в джунглях Амазонки в течение 40 дней после авиакатастрофы

Четверо детей были найдены живыми после крушения самолета в Колумбии. Они смогли продержаться в джунглях Амазонки 40 дней, потому что старший ребенок, 13-летняя девочка, имела все необходимые навыки выживания и взяла на себя заботу о своих братьях девяти и четырех лет, а также самом младшем ребенке, которому было 11 месяцев, пишет The Washington Post.

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«Самолет летел из южного города Араракуара и исчез 1 мая. Позже поисковики обнаружили обломки и тела пилота, матери детей и еще одного взрослого, но детей, принадлежащих к коренной группе уитото, нигде не было. Известно, что дети сидели в задней части самолета, которая меньше пострадала в результате крушения», — пишет издание со ссылкой на данные властей.

Позже спасатели нашли предметы, которые вселили надежду на то, что дети живы. Сначала это были детские туфли, затем подгузник, недоеденный фрукт, импровизированное убежище, сделанное из палок, веток и резинок для волос. В поисковых работах приняли участие более 100 военнослужащих, а также добровольцы из числа коренных народов. В результате, спустя 40 дней, детей нашли более чем в двух милях от места крушения. Сейчас они проходят курс реабилитации в Центральном военном госпитале Боготы.

Дядя детей, Фиденсио Валенсия, рассказал журналистам, что первоначально они питались мукой из маниоки, известной как фаринья, которую перевозили на борту самолета. После того, как она закончилась, начали есть семена. В организации коренных народов колумбийской Амазонии сообщили, что выживание детей было «признаком знания и отношений с естественной средой жизни, которым учат с утробы матери и практикуют с самого раннего возраста». По словам министра обороны, именно «лидерство и отвага» старшего ребенка, а также ее «знание джунглей» помогли выжить остальным детям.

«Четверо западных детей того же возраста погибли бы там. Но многие дети из общин коренных народов Амазонки взрослеют очень рано и в раннем возрасте осваивают базовые навыки выживания в лесу. В некоторых сообществах, с которыми я работал, дети могут начать лазить по деревьям уже в возрасте 1 года», — рассказал профессор экологии тропических лесов Университета Восточной Англии Карлос Перес.

Он также отметил, что для посторонних «внутренние районы джунглей Амазонки кажутся гораздо более враждебными, чем они есть на самом деле, особенно если вы родом из этих мест». По его словам, там, где нашли детей, водятся около 80 видов змей, но только пять из них ядовиты, и коренные жители могут их отличить.

