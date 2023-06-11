В Белгородской области остановили движение электричек после ЧП на путях

Движение пригородных поездов остановлено после схода с рельсов 15 грузовых вагонов в Алексеевском округе Белгородской области. Сошедший с путей состав был пустым, пострадавших нет. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил надежду, что железнодорожное сообщение скоро будет восстановлено.

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«Ночью в Алексеевском округе произошло ЧП. Сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Они были пустые. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы – разбираются в причинах происшествия. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что ЧП произошло рядом с железнодорожной станцией, «пустой состав следовал до станции одного из предприятий».

