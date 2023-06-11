В Херсонской области признали официальными три языка

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, в соответствии с которым на территории региона, наряду с русским языком, для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Жителям Херсонской области гарантируется право на использование родного языка, свободный выбор русского, украинского, крымско-татарского и иных языков народов РФ в качестве языка общения, воспитания, обучения и творчества… На территории Херсонской области граждане РФ вправе обращаться в государственные и муниципальные органы, организации, предприятия и учреждения Херсонской области на русском, украинском, крымско-татарском и иных языках народов РФ», — говорится в указе, который вступает в силу со дня опубликования.

Кроме того, согласно документу, на территориях компактного проживания соответствующего населения написание наименований географических объектов и надписей дорожных и иных указателей наряду с русским может оформляться на украинском или крымско-татарском языках.

Сальдо подчеркнул, что в Херсонской области, как и во всей стране, приоритетом «является забота о культурных, духовных и исторических ценностях людей».

«В ответ на ракетные удары киевского режима по мирным жителям, эвакуированным из зоны затопления в Херсонской области, мы еще сильнее объединяемся вокруг общей исторической цели — сломать мировую гегемонию англосаксонского доминирования и их желания вернуть колониальное владычество над умами людей», — резюмировал он.

