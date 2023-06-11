Жары не будет: синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

Июнь пока не собирается баловать жителей Центральной России настоящей летней жарой, сообщили в центре погоды «Фобос». Всю следующую неделю температура воздуха не поднимется выше 22 градусов, а к выходным, по данным синоптиков, похолодает еще больше.

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«В понедельник и вторник сохранится солнечная и сухая погода, температура немного подрастет. По ночам +4…+9°, днем потеплеет до +17…+22°. В среду скажется влияние южного циклона, из-за чего небо нахмурится, к вечеру начнутся дожди, а температурный фон вернется в свое климатическое русло. Под утро уже не ниже +7…+12°, а после полудня воздух успеет прогреться до +20…+25°. Четверг будет самым дождливым; под утро +10…+15°, в разгар дня +17…+22°», — сообщили синоптики.

В конце недели, в регион придет «порция более свежего воздуха», в ночные часы температура опустится до +7…+12°, днем похолодает до +15…+20°.

