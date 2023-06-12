Банковский кризис в США: иногда они возвращаются

Внешне все действительно выглядит неплохо. Акции региональных банков находятся на максимумах за три месяца, и даже инсайдеры активно покупают эти бумаги. Инсайдерами в данном случае являются представители руководства банков, которые должны отчитываться о сделках с бумагами своей компании, и эта информация открытая. Покупки инсайдерами косвенно указывают на позитивный взгляд в будущее со стороны наиболее информированных лиц.

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Также позитивная статистика поступает по депозитам - вторую неделю подряд наблюдается приток - это при том, что с момента краха SVB, деньги только утекали из банков.

И как раз тут возникает очень много вопросов, как к сообщаемым цифрам, так и к ситуации в целом.

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Во-первых, по данным ФРС, публикуемым каждую неделю, использование финансовыми организациями специальной программы экстренного финансирования от Федрезерва не только не снизилось, но и достигло нового максимума. Впервые оно превысило 100 миллиардов долларов.

При этом данные по депозитам, как уже было отмечено выше, формально указывают на то, что деньги возвращаются в банки. Но это не совсем так и больше похоже на банальную рисовку цифр.

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Дело в том, что Федрезерв применил к этой статистике сезонную корректировку, в результате чего получился приток депозитов. Но без нее отток продолжился. Зачем регулятор занимается такими манипуляциями? Это не совсем понятно, но факт остается фактом.

Теперь о других нестыковках. С начала банковского кризиса наблюдалась четкая корреляция: рост потоков денег в фонды денежного рынка (это краткосрочные облигации) и, соответственно, отток депозитов из банков. Иными словами, инвесторы забирали деньги из кредитных организаций и направляли их на альтернативный рынок.

Но после волшебных сезонных преобразований в статистике по депозитам, корреляция разрушилась. Прикто на денежный рынок продолжился, а отток депозитов прекратился. Возникает резонный вопрос: что это за деньги идут на money market, и зачем банки так активно пользуются экстренным финансированием Федеральной резервной системы, если ситуация улучшается?

Очевидно, что все далеко не так хорошо, как пытаются преподнести регулирующие органы. И, возможно, различные манипуляции со статистикой - это попытка вернуть доверие к финансовой системе. Однако до тех пор, пока использование экстренного финансирования не вернется к уровням, хотя бы близким к тем, что были до банковского разгрома, говорить о выздоровлении сектора говорить преждевременно. Более того, вполне возможно, что уже осенью появятся новые проблемы.

Если проводить аналогии с финансовым кризисом 2008 года, то тогда, напомним, также сначала лопнуло несколько менее значимых банков, а уже позднее всплыли проблемы совсем другого масштаба. На этот раз один действительно крупный банк - швейцарский Credit Suisse уже завершил свое существование, и исключать появление других жертв нестабильной финансовой ситуации и высоких ставок никак нельзя.