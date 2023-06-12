Добровольческий отряд «Ахмат» подписал контракт с Минобороны РФ

Представители Минобороны РФ и спецназа «Ахмат» подписали первый контракт, определяющий деятельность добровольческих подразделений в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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«Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Представитель Минобороны при этом выразил надежду, что в дальнейшем остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты.

По словам командира чеченского спецназа Апты Алаудинова, принимавшего участие в подписании контракта, «Ахмат» за время проведения СВО подготовил и направил на передовую «тысячи и десятки тысяч добровольцев».

«Хотя данное подразделение поддерживается в том числе фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, на самом деле получается, что весь ресурс основной мы получаем от Министерства обороны. Естественно, было правильно принято решение узаконить получение нами этого ресурса, вооружения и оснащения», — отметил Алаудинов.

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок службы добровольческих организаций. Добровольческим отрядам предписано до 1 июля текущего года подписать контракты с Министерством обороны РФ, чтобы придать им необходимый правовой статус и создать «единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения задач».