Хакеры из КНДР украли $3 млрд криптовалюты для строительства ракет

Северокорейские хакеры за пять лет похитили $3 млрд криптовалюты при помощи троянской вирусной программы. По словам американских чиновников, похищенные средства использовались для финансирования около 50% программы КНДР по разработке и запуску баллистических ракет, сообщает The Wall Street Journal.

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Самый большой ущерб, более $600 млн, бы нанесен вьетнамскому разработчику блокчейн-игр Sky Mavis. Один из сотрудников компании искал новую работу, с ним через LinkedIn связался человек под видом работодателя и прислал документ, который оказался трояном. В компании Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейна, сообщили, что это «самая крупная добыча Северной Кореи за пять лет цифровых краж».

Инцидент привлек внимание Белого дома. Американские чиновники и эксперты по безопасности заявили, что КНДР все больше стремится сосредоточить кибератаки на получении денежных средств, усиливая техническую оснащенность для совершения крупномасштабных краж.

«Большинство киберпрограмм национальных государств сосредоточены на шпионаже или атаках в традиционных геополитических целях, но не у КНДР. Северокорейцы сосредоточены на воровстве, на твердой валюте, чтобы обойти суровые международные санкции», — отметила заместитель советника президента США по национальной безопасности, кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер.

