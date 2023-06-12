«Наследие священно»: Путин поздравил россиян с государственным праздником

Выступая на торжественной церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда РФ» и государственных премий в области науки, технологий, литературы и искусства, президент РФ Владимир Путин отметил, что патриотизм и ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, и россияне, получающие госнаграды за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности, — лучшее тому подтверждение.

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«Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значат их свершения, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества. Для нас это наследие священно. Мы верны его традициям, и выдающиеся граждане России, которым будут вручены сегодня золотые звезды Героев Труда и знаки лауреатов Государственной премии, – лучшее тому подтверждение», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Президент подчеркнул, что все награждаемые смогли «достичь вершин в своем призвании, творчестве, профессии, стать примером целеустремленности, сильного, волевого характера и душевной щедрости».

Звания «Герой Труда» по итогам прошлого года были удостоены генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, гендиректор АО «Бийская льняная компания» Лев Каленов, гендиректор ФГУП Федеральный центр двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, педагог волоколамской гимназии Татьяна Бабурова и горнорабочий из Забайкальского края Эдуард Щербина.