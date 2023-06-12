Не питать иллюзий: в Германии испугались за работу промышленности без российского газа

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что его страна будет вынуждена свернуть или отключить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Россией и Украиной не будет продлено после истечения срока действия в конце 2024 года. Он призвал не питать иллюзий и думать о решении этой проблемы уже сейчас, сообщает Bloomberg.

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«Политики должны избегать повторения той же ошибки и не питать иллюзий, что с экономикой ничего плохого не случится, и что никакие меры предосторожности с точки зрения энергетической безопасности не потребуются», — заявил Хабек на экономической конференции в Германии.

Он подчеркнул, что правила распределения бремени потенциального дефицита газа в Восточной Европе никто не отменял. Это значит, что Германия будет вынуждена экспортировать туда газ, чтобы компенсировать дефицит, и в конечном итоге производителям крупнейшей экономики Европы придется ограничивать или сокращать собственные его закупки.

«Никто точно не может сказать, как будут развиваться события. Поэтому дополнительные мощности, в том числе планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии, который встретил противодействие со стороны местных жителей и экологов, будут иметь решающее значение для поддержания производства как в Восточной Германии, так и в Восточной Европе», — заявил министр.

Bloomberg напоминает, что несмотря на конфликт, Украина по-прежнему получает деньги за транзит российского газа, пропуская его через свою территорию в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. При этом издание ссылается на доклад Центра глобальной энергетической политики, в котором говорится, что даже если поставки газа продолжатся после 2024 года, маловероятно, что транзитное соглашение будет продлено на тех же условиях.