Риэлторы подсчитали, какую жилплощадь смогут купить в Москве приезжие из регионов

Среднестатистический житель российского региона на деньги, вырученные от продажи своего жилья, сможет приобрести на вторичном рынке Москвы 17 квадратных метров. При этом сочинец, продав свою квартиру, купит в столице «однушку», а житель Нижнего Тагила — всего 9 «квадратов», сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

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«Жители Сочи и Санкт-Петербурга оказались "равнее других" – они смогут приобрести в Москве полноценную однокомнатную квартиру площадью 37 и 34,7 квадратного метра соответственно. Довольствоваться студиями от 20 до 27 "квадратов" придется людям из Владивостока, Севастополя, Московской области, Симферополя, Казани, Сургута, Якутска, Читы, Махачкалы, Калининграда, Хабаровска, Иркутска и Нижнего Новгорода», — сообщили в агентстве.

Жители всех остальных городов страны, даже миллионников, не смогут приобрести в столице и такого жилья без дополнительных средств. Так, например, екатеринбуржец сможет позволить себе 19,7 квадратного метра, краснодарец, новосибирец, самарец, уфимец и ростовчанин – чуть более 18 «квадратов», а житель Нижнего Тагила может рассчитывать лишь на 8,6 квадратного метра столичной квартиры.

