«Риск того стоит»: ЕС планирует закачать газ в украинские хранилища

Европейские чиновники рассматривают вариант хранения природного газа в Бильче-Волицко-Угерском хранилище на Украине. Оно находится в 96 км от границы с Польшей, вмещает до 17 млрд кубометров газа, что в четыре раза больше объема крупнейшего хранилища в Германии, и легко подключается к энергосистемам ЕС. Планируется задействовать и другие украинские объекты, «в которых может храниться газ, когда зимой спрос и цены подскочат», пишет Bloomberg.

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«Хранение жизненно важного топлива в стране, которая подвергается ракетным ударам и атакам на критическую энергетическую инфраструктуру, может показаться безумной идеей. Но это привлекает сторонников, поскольку объекты находятся достаточно далеко от линии фронта, чтобы считаться безопасными, и некоторые трейдеры считают, что риск того стоит», — говорится в публикации.

В данный момент европейские ПГХ заполнены более чем на 70%, и хранение части топлива на Украине может предотвратить его переизбыток в ближайшие месяцы.

«Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — считают в немецкой коммунальной компании RWE AG, которая ранее уже их использовала.

При этом Bloomberg считает, что затраты по хранению газа на Украине могут оправдать только низкие цены на топливо. Кроме того «Евросоюзу, вероятно, придется вмешаться, чтобы обеспечить защиту от потенциальных потерь, связанных с конфликтом», говорится в статье.