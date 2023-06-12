Российские студенты поедут восстанавливать Мариуполь

Российские студенческие отряды (РСО) этим летом будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Мариуполя, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в видеоприветствии по случаю открытия 64-го трудового семестра студотрядов. По ее данным, в текущем году к РСО присоединятся более 200 тысяч человек из 81 региона РФ.

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«Очень важно, что в это непростое, ответственное, историческое время студенческие отряды трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Более 7 тыс. проводников пассажирских вагонов РСО помогают снимать пиковую нагрузку на железнодорожный транспорт. Более 2,5 тыс. стройотрядовцев отправятся на БАМ. Немаловажно, что сегодня вы участвуете в развитии молодежи в новых регионах нашей страны — более 1 тыс. молодых людей будут трудоустроены и получат возможность стать частью большой команды. Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила" в Донецкой народной республике, а этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя. Вместе с этим медицинские отряды уже на протяжении года участвуют в гуманитарных миссиях РСО и вносят большой вклад, работая в сфере здравоохранения Луганской народной республики», — заявила Голикова.

В этом году, по ее словам, более 35 тыс. студентов по всей стране бесплатно освоят программы профессионального обучения по рабочим специальностям. Они будут работать на объектах Росатома, Газпрома, РЖД и других крупных компаний, смогут повысить свои профессиональные навыки и увеличить заработок.

Ранее глава Мариуполя Олег Моргун сообщил, что город планируется полностью восстановить в течение трех лет. По его словам, ремонтно-восстановительные и строительные работы сейчас ведутся на 1,8 тыс. объектах. К федеральной программе восстановления города подключены 16 регионов РФ, задействованы 25 тыс. рабочих.

