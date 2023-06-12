Российские военные разгромили места дислокации резервов ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах проведения спецоперации. Ночью ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении. В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки ДНР и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. Потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины», — сообщил также Конашенков.

В районах Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного ДНР российские военные поразили скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады теробороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.

На Запорожском направлении, по его словам, были поражены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Новоданиловки. Всего в течение суток на данных направлениях уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30. На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки, уточнили в ведомстве.

«"Южной" группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки ДНР. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30», — добавил Конашенков.

По данным Минобороны, на Купянском направлении была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили свыше 35-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы более 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», гаубица Д-30 и склад боеприпасов. Кроме того, пресечена деятельность диверсантов в районе Григоровки. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 15-ти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300, вблизи Глубокого Харьковской области — склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, а под Великой Новоселкой ДНР — командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ. Российские средства ПВО за сутки перехватили восемь украинских беспилотников и тактическую ракету «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 442 самолета, 238 вертолетов, 4579 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9915 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5093 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10905 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

