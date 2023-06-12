Специалисты оценили влияние разрушенной ГЭС на российскую часть Черного моря

Большой выброс пресной воды в Черное море после инцидента на Каховской ГЭС не должен повлиять на соленость воды в прибрежных зонах России, так как главное черноморское течение идет против часовой стрелки. Об этом ТАСС сообщила руководитель Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра, филиала Кубанского госуниверситета Ирина Матасова. По словам старшего научного сотрудника отдела аквакультуры и морской фармакологии Института биологии южных морей РАН Александра Субботина, инцидент не представляет опасности для рыб, они смогут это пережить.

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«Течение все несет в сторону Одессы — Болгарию, Румынию — это главное черноморское течение. [В этом направлении], конечно, повлияет [на соленость], такое огромное количество пресной воды вылилось. На нас это отразиться не должно. Судя по тем течениям, основным черноморским, которые есть, я считаю, что нам, по крайней мере, изменение солености не грозит», — сказала она.

Александр Субботин подтвердил, что распространение пресных вод из Днепро-Бугского лимана в данный момент идет в сторону Одессы. И для северной прибрежной зоны допустимо небольшое снижение солености в весенне-летний период, примерно от 11 до 15 промилле. Кратковременное изменение солености в этих пределах, по его мнению, некритично для прибрежных биоценозов, поскольку оно по объему и продолжительности воздействия сравнимо с сезонным половодьем. Ученый также отметил, что выброс воды не представляет опасности для рыб, изменения они могут почувствовать, но у них хватит «ротационного сопротивления», и они смогут это пережить.

Накануне украинские СМИ сообщили, что пробы морской воды на разных пляжах Одессы и области показали снижение солености в 2,7-2,9 раза ниже нормы.

