Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия», трижды возглавлявший правительство страны, Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

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Политика госпитализировали 9 июня, через три недели после того, как его выписали из больницы, куда он попал из-за проблем с дыханием. В начале апреля выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, на фоне которого развилась легочная инфекция. В связи с этим заболеванием он проходил курс химиотерапии.

Берлускони был большим другом президента РФ Владимира Путина. Вместе они отдыхали на Алтае, тестировали самолет-амфибию Бе-200, ездили в Сочи и Крым.