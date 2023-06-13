Акции дня: бумаги нефтяников дорожают на фоне цен на топливо

Котировки нефтяных компаний шли вверх на торгах на Мосбирже во вторник, 13 июня. Подорожали акции «Роснефти» на +3,25% до 478,55 руб. за штуку, «Лукойла» на +3,21% до 5240 руб. за штуку.

Акции росли на фоне укрепления цен на нефть на фоне снижения ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК). Восстановление экономики Китая и спроса на нефть после снятия карантинных ограниченным считается одним из основных факторов, которые сдерживают нефтяной рынок в этом году, отметили аналитики Market Watch.

Кроме того, ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022-2023 годах - 99,6 млн и 101,9 млн баррелей в сутки соответственно, сказано в ежемесячном отчете альянса.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,82% до 2757,28 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,16% до 1030,64 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:30 мск составила 74,17 долларов за баррель (+2,86%). Российская валюта слабела– 84,3 руб. за доллар.