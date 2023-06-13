Белоусов заявил, что идея о выплатах из сверхприбылей принадлежит предпринимателям

Предприниматели сами выступили с инициативой по выплатам из корпоративных сверхприбылей, или так называемому windfall tax.

Об этом в интервью российским телеканалам в рамках проекта «ПМЭФ-Клуб» заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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Ранее соответствующий законопроект о выплатах за 2021-2022 гг. был одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности, в ближайшее время он поступит в Госдуму. Минфин рассчитывает, что благодаря этой мере бюджет получит до конца 2023 года 300 млрд руб.

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога — windfall tax, про 300 млрд рублей, принадлежит бизнесу, а не государству. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: "Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим". А дальше начались нюансы: кто сколько? И это все паноптикум просто», — сказал Белоусов, отметив, что многие предприниматели —«настоящие патриоты, что бы про них ни говорили».

Первый зампред правительства подчеркнул, что государство и бизнес должны стать партнерами — старшим и младшим соответственно, работа в этом формате уже идет:

«Как государство должно выстраивать отношения с бизнесом в новых условиях стратегически? Я считаю, что мы должны стать партнерами. Мы делаем шаги в этом отношении. Старший партнер — государство», — заявил вице-премьер. Он указал на то, что в настоящий момент государство берет на себя многие функции гражданского общества. «Так уж получилось, к сожалению, исторически так получилось. И тем более сейчас получается это так», — констатировал Белоусов.

Он уточнил, что равенства государства и бизнеса быть не может — речь идет о партнерстве, «когда государство и бизнес понимают взаимно цели и задачи, уважают их и работают, так вот, как win-win, с эмпатией».

«Один работает на цели другого, выстраивая в каждый момент времени некий консенсус, через плотные коммуникации — вот эту модель я и называю моделью партнерства. Она у нас стала складываться с 2020 года, с пандемии», — пояснил он.

Белоусов подчеркнул при этом, что государство «может сказать, что надо, но оно должно объяснить — что надо и уж точно недопустимо, чтобы государство постоянно меняло правило игры, ничего не объясняя».

В следующем году повторение схемы с windfall tax маловероятно, поскольку у бизнеса растут издержки и падают доходы, заявил Белоусов; по его словам, это разовая мера. «В этом году доходы бизнеса очень сильно припали. «Мы гордимся, что у нас низкая безработица. Но она оборачивается и другой стороной — это дефицит рабочей силы. Дефицит рабочей силы гонит вверх зарплату. Это хорошо — тянутся реальные доходы. Тянется спрос, растут рынки, но у бизнеса растут издержки. И поэтому доходы падают, это давит на инвестиции», — рассказал он.

По мнению чиновника, дальнейшие решения по партнерству между государством и бизнесом должны обсуждаться с профсоюзами, а также «общественными организациями, Думой, Советом Федерации и так далее».

«Должно пройти достаточно широкое обсуждение хотя бы на уровне принципов. Дальше их воплотить и постараться хотя бы пять лет прожить без существенных изменений», — подчеркнул первый вице-премьер.