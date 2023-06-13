Британский военный эксперт сообщил о критических пробелах контрнаступления ВСУ

Профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа в Великобритании Майкл Кларк рассказал о критических проблемах в рамках контрнаступления, которое проводится ВСУ.

В статье, опубликованной в издании Business Insider (BI), эксперт обратил внимание на то, что серьёзным пробелом для наступательного потенциала ВСУ стала российская артиллерия, занимающая доминирующие позиции в рамках боевых действий.

По словам автора материала, на этом основании ВСУ будут ощущать на себе нехватку авиации, что связано, в том числе с тем, что обещанные Западом Киеву истребители F-16, до сих пор отсутствуют.

Ещё одной серьёзной проблемой в контрнаступлении ВСУ Кларк назвал острый недостаток у них мобильных систем ПВО, которые, как считает военный эксперт, могли бы обеспечивать прикрытие для наземных подразделений вооруженных формирований на передовой.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Politico, высокопоставленные представители американской администрации заявили, что дальнейшая помощь США Украине, так же, как и международная репутация президента США Джо Байдена, зависит от успеха контрнаступления ВСУ.

