Число жертв наводнения из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 17

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о 17 погибших в результате подтопления населенных пунктов после прорыва Каховской гидроэлектростанции.

«К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 в Алешках», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

До этого было известно о девяти погибших.

Напомним, в ночь на 6 июня была частично разрушена плотина Каховской ГЭС, на тот момент уже сильно пострадавшей от многомесячных артиллерийских и ракетных обстрелов украинских формирований. В регионе введен режим ЧС, эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. По состоянию на утро 13 июня число эвакуированных составляет около 7200 человек, в том числе 421 ребенок и 123 маломобильных граждан.

Ущерб, нанесенный Херсонской области уничтожением Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 млрд руб, цифра может быть далеко не окончательной, заявлял ранее Алексеенко.