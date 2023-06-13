Договориться не получится: за долгами придет робот

В Федеральной службе судебных приставов (ФСПП) началась работа по реализации закона, позволяющего в автоматическом режиме выпускать процессуальные документы в тех случаях, где возможно безусловное принятие судебных решений. Как сказано в сообщении ведомства, впервые в автоматическом режиме (без участия должностного лица) возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области.

Статья по теме: «Цифра», которую мы заслужили: Россия вышла в международные лидеры по технологичности госсектора

В перспективе на базе этого отделения будет реализована работа по вынесению (также без участия должностных лиц) процессуальных документов об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений.

Вынесение процессуальных документов в автоматическом режиме является примером успешного использования современных технологий в государственных структурах, говорится в сообщении ФСПП. Практическая реализация закона позволит ФССП России оптимизировать и ускорить процессы в рамках принудительного исполнения судебных решений и актов уполномоченных органов.

Кто ответит за ошибки?

Действительно, подтверждает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, у приставов появилась возможность в автоматическом режиме возбуждать и отслеживать ход исполнительного производства. Но надо понимать, отмечает она, что речь идет не обо всех делах, а только о шаблонных, которые действительно можно отслеживать в автоматическом режиме.

Например, о штрафах ГИБДД, которые не оплачены в течение 60 дней. Здесь действительно нет необходимости участия судебного пристава. Если есть возможность сэкономить на такой процедуре бюджетные деньги, почему бы ей не воспользоваться. Но, указывает Гусятникова, при этом не надо думать, что в таком режиме будут проходить все дела. Если вы выиграли суд, вам надо точно также обращаться за исполнительным листом и возбуждать исполнительное производство у приставов.

«Не секрет, что Служба судебных приставов чрезмерно перегружена количеством исполнительных производств. И это обстоятельство безусловно является одним из ключевых факторов, влияющих на качество ее работы. Потому появление нового инструмента в работе судебных приставов можно только приветствовать», — говорит Сергей Филиппов, юрист юридической фирмы Арбитраж.ру.

Однако опыт внедрения новых технологий в правовую действительность (например, внедрение ЕНС) показывает, что подобные процессы не оходятся без проблем, отмечает эксперт. Например, должникам приписывают долги, которых у никогда не было, либо долги, которые уже давно были погашены, и тому подобное. А потому, уверен Филиппов, важно обеспечить возможность нормальной коммуникации между приставом и заинтересованным лицом для оперативного исправления ошибок.

Обратной дороги нет, а вопросы — есть

Автоматизация государственных процессов по взысканию налоговой задолженности — необратимый процесс, который имеет свои плюсы и минусы, поясняет юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров юридической группы «Совет» Тимур Фатыхов.

В числе плюсов, по его словам, ряд факторов. Так, меньше взаимодействия с сотрудниками ФССП для взыскателя и должника. Некоторые процессы в рамках исполнительного производства требуют участия взыскателя и должника, и автоматизация таких задач позволит лишний раз не беспокоить участников исполнительного производства.

Второй фактор — разгрузка службы судебных приставов и сокращение расходов на содержание государственного аппарата. Не секрет, что качество исполнительного производства страдает именно от тотальной загруженности службы судебных приставов. Перенос части процессов на «плечи» автоматизированных комплексов позволит перераспределить нагрузку и повысить качество — в том числе за счет повышения экспертности и снижения текучести кадров, которая сегодня довольно высока из-за ненормированного рабочего дня.

В свою очередь, создание комфортных условий труда за счет уменьшения количества контролируемых процессов позволит приставам сосредоточиться не на машинальных задачах, а на стратегии взыскания в целом.

Впрочем, указывает Фатыхов, у нововведения есть и минусы — например, рост взаимодействия самих приставов с автоматизированными системами. Она может подразумевать прохождение дополнительного обучения или ежедневное заполнение отчетности в программе, что по сути лишь увеличивает время судебного пристава на конкретное исполнительное производство.

Кроме того, продолжает юрист, автоматизированные системы не учитывают индивидуальность ситуации. Так или иначе, в конкретных случаях (например, при уменьшении размера дохода, взыскиваемого с поступлений на расчетный счет должника), пристав в любом случае должен будет самостоятельно вмешиваться в процесс и либо тратить время на эту задачу, либо исправлять ошибки программы.

«Автоматизация подобных процессов — в целом хорошее решение при регулярном внесении корректировок и совершенствовании программных комплексов. Конкретно для предпринимателей ничего существенно не изменится, новация касается лишь комфорта работы самого судебного пристава. Что же до послаблений, то вряд ли они будут иметь место, поскольку автоматизация всегда означает упрощение процессов и приведение их к общему знаменателю», — заключает Тимур Фатыхов.