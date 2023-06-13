Доллар поднялся выше 84 рубля впервые более чем за год

Доллар и евро в ходе торгов на Мосбирже 13 июня продемонстрировали активный рост. Доллар превысил отметку 84 руб. впервые с 4 апреля 2022 года, евро торгуется на уровне 91 руб.

На 12:02 мск курс доллара составил 84,05 руб., курс евро — 90,86 руб., отмечает «Интерфакс».

Как заявили агентству аналитики банка «Санкт-Петербург», ослабление рубля связано с последними геополитическими событиями и нестабильной ситуацией на рынке нефти. «Рост объемов продаж юаней по бюджетному правилу пока не препятствует ослаблению рубля, а итоги заседания ЦБ РФ нейтральны для курса. Риски роста курса пары "доллар-рубль" к 84 руб./$1 сохраняются», — указывают эксперты.