Как выбрать керамическую плитку для ванной: советы и рекомендации

Существует бесконечное множество разновидностей плитки по размеру, цветам и характеристикам, но есть несколько общих правил, которым нужно следовать при выборе плитки, чтобы сделать ванную комнату комфортной и визуально увеличить пространство.

Критерии выбора керамической плитки для ванной

Выбор правильной плитки кажется тривиальным, но это совсем не так. Для каждого помещения необходимо подбирать плитку из наиболее подходящего материала и с учетом всех характеристик, включая прочность, устойчивость к скольжению и легкости в очистке, а также правильного цвета и рисунка.

Рассмотрим основные критерии:

Тип поверхности: выбор плитки зависит от того, какую поверхность нужно получить в ванной комнате. Например, для пола лучше выбирать плитку с антискользящим покрытием, чтобы избежать падений и травм. Для стен - глянцевую или матовую, в зависимости от стиля интерьера. Размер и форма: крупноформатные плитки визуально увеличивают помещение в ванной комнате, но не так легки в укладке. Мозаичная плитка в свою очередь создаст ощущение загроможденности. Цвет и текстура: цвет и текстура плитки должны соответствовать общему стилю интерьера и личным предпочтениям. Например, светлые тона воплотят ощущение простора и света, темные тона - уют и интимность. Бюджет: цена на керамическую плитку может сильно отличаться в зависимости от бренда, качества и дизайна. Перед покупкой определите бюджет и выбирайте плитку, которая соответствует финансовым возможностям. Стиль интерьера: выбирайте плитку, которая соответствует стилю вашей ванной комнаты. Например, для современного интерьера можно выбрать глянцевую плитку с геометрическим рисунком, а для классического - плитку с имитацией мрамора или натурального дерева.

Еще одним решающим фактором при выборе плитки для ванной комнаты является качество, на котором не следует экономить. Ванная комната по своей природе одно из самых влажных мест в доме, и некачественная плитка способствует появлению плесени или антисанитарных условий в долгосрочной перспективе. Лучше выбирать материалы, которые легко чистятся и устойчивы к ударам, царапинам и пятнам, так как они гарантируют длительный срок службы.

Устойчивость к повышенной влажности

Сырость возникает по нескольким причинам. Наиболее распространенной, встречающейся во многих домах, является восходящая влага. Это явление, при котором влага поднимается вверх по стенам через трещины в штукатурке, используя капиллярность. В результате минеральные соли, содержащиеся в воде, откладываются на стенах, образуя трещины и вызывая отслоение штукатурки. Снаружи на штукатурке появляются темные пятна или настоящие трещины. Существует также сырость с отрицательной плавучестью: в данном случае это сырость, которая исходит от грунтовых вод и в основном концентрируется вблизи подвалов или цокольных этажей.

Образование влажности во внутренних помещениях, в определенных пределах, является совершенно естественным явлением. Например, в ванных комнатах влажность образуется из-за наличия пара: такое простое действие, как принятие душа, приводит к образованию большого количества водяного пара, который остается в помещении, особенно если нет интенсивной циркуляции воздуха. Кроме того, влажность может образовываться и по другим условным причинам, таким как атмосферные условия, близость лесов или очень влажных районов, наличие протекающих труб или грунтовых вод.

Во всех этих случаях рекомендуется использовать керамическую плитку, которая изолирует от проникновения воды и предотвращает стекание влаги по стенам. Керамическая плитка для ванной комнаты - это самый распространенный тип покрытия, так как она полностью водонепроницаема и проста в уходе.

Практичность и безопасность

Керамика практична и с ее бесконечным разнообразием форматов и поверхностей подходит для любого помещения, идеальна для ванных комнат, пола и стен, для рабочих поверхностей и столов. За керамикой просто ухаживать, кроме того, она не требует дополнительных обработок со временем.

Керамика для ванной - один из самых прочных материалов для отделки стен и пола. Она устойчива к износу, царапинам и другим повреждениям, что делает ее идеальным выбором для помещений с интенсивной эксплуатацией.

Керамика не впитывает воду и поэтому идеально подходит для ванных комнат, кухонь и других влажных помещений.

Плитка не деформируется при перепадах температуры.

Антибактериальные свойства: керамическая плитка не является питательной средой для бактерий и микробов, что делает ее безопасной для здоровья. Плитка не выделяет токсичных веществ при нагревании или в контакте с другими материалами, поэтому она безопасна для использования в помещениях с высоким риском пожара.

Антистатичность: керамическая плитка не притягивает пыль и грязь, поэтому безопасна для аллергиков и астматиков.

Прочность и износостойкость

Керамика - это материал, который не стареет. Даже с течением времени керамическое покрытие выглядит как новое. Твердость керамики имеет самый высокий уровень устойчивости к истиранию, что напрямую влияет на срок службы материала.

Размер, форма и фактура плитки

Керамическая плитка для ванной комнаты изготавливается в различных размерах, от маленьких мозаик до крупного формата. Формы могут быть квадратными, прямоугольными, шестиугольными и даже нестандартными. Фактуры гладкими, матовыми, рельефными и имитировать различные материалы, такие как камень, дерево или металл. Комбинация этих характеристик позволяет создавать уникальные дизайны для любого интерьера.

Выбираем тип поверхности плитки

При выборе керамической плитки для отделки стен и полов в ванной важно учитывать не только ее размер и цвет, но и тип поверхности. В зависимости от него, плитка может выглядеть совершенно по-разному и подходить для разных помещений. Рассмотрим основные типы поверхности плитки и их особенности.

Матовая

Матовая поверхность плитки не отражает свет, поэтому она выглядит более приглушенной и спокойной. Такая плитка подходит для создания уютного интерьера в спальне, гостиной или детской комнате. Она не скользкая, поэтому хорошо подходит для полов в ванной комнате или на кухне.

Гладкая

Гладкая поверхность плитки выглядит более блестящей и отражает свет. Она подходит для создания современного интерьера в гостиной, кухне или ванной комнате. Гладкая плитка легко моется и не скользкая, поэтому ее можно использовать для отделки полов в любом помещении.

Глянцевая

Глянцевая поверхность плитки еще более блестящая, чем гладкая. Она отражает свет и создает зеркальный эффект. Глянцевая плитка подходит для создания элегантных интерьеров в ванной комнате, гостиной или спальне. Однако, поскольку они имеют низкий коэффициент скольжения, их не рекомендуется использовать для полов в ванных комнатах и кухнях.

Рельефная

Рельефная плитка - это материал, родившийся благодаря творчеству производителя керамической плитки. В поисках новых дизайнерских идей он начал экспериментировать с обычной плиткой, чтобы создать нечто уникальное и необычное.

Он решил добавить на поверхность плитки рельефную текстуру, которую создал с помощью специальных инструментов. Этот процесс потребовал большого терпения и мастерства, но результат оказался удивительным: поверхность плитки приобрела невиданный ранее изысканный вид.

Рельефная поверхность плитки выделяется узорами и текстурой, которые создают объемный эффект. Подходит для создания дизайнов в гостиной, спальне или на кухне. Имеет высокий коэффициент скольжения, поэтому чаще используется для отделки полов в ванной комнате.

Лаппатированная

Лаппатированная плитка - это материал, который был создан в результате неожиданного открытия в начале 20 века. В то время, когда фабрики по производству керамической плитки только начинали работу, один из рабочих случайно уронил готовую плитку на пол. Вместо того чтобы выбросить, он решил использовать ее как основу для нового эксперимента.

На поверхность плитки был нанесен специальный раствор, состоящий из цемента, песка и других добавок. Раствор тщательно отшлифовали, создав уникальный эффект лаппатирования. Результат был поразительным - поверхность плитки приобрела необычный матовый оттенок.

Лаппатированная поверхность плитки отличается шероховатой текстурой, которая создает эффект старинной каменной поверхности. Лаппатированная плитка подходит для создания интерьера в стиле прованс или рустик. Коэффициент скольжения высокий, поэтому плитку рекомендуют для отделки полов в ванной комнате или на кухне.

Подводим итоги

Выбор интерьера для ванной комнаты - это ключевой этап при ремонте. Важно учитывать не только эстетические качества, но и функциональные характеристики, такие как тип поверхности. Каждый тип поверхности имеет свои особенности и подходит для определенного интерьера и помещения. Правильно выбранная плитка не только будет выглядеть гармонично, но и будет безопасной и комфортной в использовании. Важно уделить время на выбор и не спешить, чтобы получить долговременный результат.

Подобрать и купить керамическую плитку для ванной поможет интернет-магазин keramogranit.ru. А если хотите ознакомиться с представленными коллекциями вживую, можно посетить шоу-рум в Москве по адресу ул. Новогиреевская, 10к1, где вы найдете более 3 000 коллекций плитки от лучших европейских и российских брендов.