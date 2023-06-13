«КамАЗ» запустит первые беспилотные грузовики по трассе М-11 «Нева» 14 июня

Первые российские беспилотные грузовики «КамАЗ» повезут грузы по федеральной трассе М-11 «Нева» в ближайшее время. Запуск беспилотных магистральных тягачей намечен на 14 июня.

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Как уточняется на сайте «Ростеха», первый этап проекта «Беспилотные логистические коридоры» состоится в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Четыре цифровых магистральных тягача КАМАЗ-54901 повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву и будут работать между логистическими терминалами этих городов. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Global Truck, "Газпромнефть-Снабжение"», — указывается в сообщении госкорпорации.

Гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин отметил, что «КамАЗ» не первый год ведет серьезную работу в сфере цифрового производства и разработки беспилотной автотехники.

«Мы выходим на новый этап в развитии беспилотных транспортных средств — переходим к их практическому применению. Наша главная задача заключается не просто в создании автотехники. Располагая достаточным опытом и потенциалом в сфере разработки инновационного транспорта с беспилотной технологией управления, мы должны способствовать тому, чтобы наши высокотехнологичные решения работали на благо России», — подчеркнул Когогин.

Отработка доставки грузов с помощью беспилотников «КамАЗа» проходит в рамках Программы экспериментального правого режима на трассе М-11; ответственным за реализацию проекта выступает Минтранс.