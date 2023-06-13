Компания Эн+ расскажет об опыте в возобновляемой энергетике и подпишет соглашения на ПМЭФ-2023

Компания Эн+ примет участие в сессии о возобновляемой энергетике, поделится экспертизой по профессиональной подготовке кадров и развитии энергосистемы Сибири, обсудит взаимодействие бизнеса и государства, а также подпишет ряд соглашений на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), который пройдет 14-17 июня в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба группы.

В работе сессий примут участие глава энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков, топ-менеджеры «РУСАЛа»: гендиректор Евгений Никитин, вице-президент Елена Безденежных и директор по устойчивому развитию Ирина Бахтина.

Компания Эн+ имеет более 15,1 ГВт генерирующих активов в формате гидроэлектростанции. Помимо этого, предприятие управляет солнечной электростанцией и развивает проект ветропарка в Амурской области. Это делает Эн+ лидером производства возобновляемой электроэнергии среди независимых энергокомпаний. Об опыте компании и актуальных проблемах ВИЭ в России Михаил Хардиков расскажет на сессии «Возобновляемая энергетика: низкие цены на электроэнергию или технологический суверенитет?».

Одной из ключевых тем ПМЭФ в этом году станет тема рынка труда. На сессии о консолидации профессиональных сообществ через чемпионатное движение Михаил Хардиков расскажет о проектах Эн+ по созданию прозрачных карьерных маршрутов для молодежи в регионах ответственности компании, включающих программу «Профессионалитет» по подготовке энергетиков в ссузах Иркутска, Тайшета и IT-специалистов в Усть–Лабинске.



На сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях» Эн+, которая является одним из крупнейших российских частных инвесторов, поделится опытом реализации крупных инвестиционных проектов в российских регионах и перспективах развития соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в регионах присутствия компании.

Помимо этого, Михаил Хардиков выступит спикером сессий «Двигаясь на Юг: эффективное развитие в новом мире».



Как уточнили в пресс-службе, Эн+ подпишет ряд стратегических соглашений с представителями компаний и правительствами субъектов РФ, а также проведет серию рабочих встреч, в том числе с главами регионов и представителями крупного российского и международного бизнеса.