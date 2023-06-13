Лукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в случае агрессии против Минска

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Москва не стремилась размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это было требование Минска.

«Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания. Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — цитирует главу государства БелТА.

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При этом Лукашенко подчеркнул, что ситуаций, при которых пришлось бы применить такое вооружение, хотелось бы избежать.

В марте президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Незадолго до этого стало известно о планах Великобритании передать Украине новую партию вооружений, в том числе боеприпасы с обедненным ураном. Российский лидер подчеркивал, что Москва делает то же самое, что Вашингтон практикует уже не одно десятилетие, а именно размещает на территории стран-союзников свое ядерное оружие. Аамериканские вооружения развернуты в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции, отметил Путин.

В конце мая в Минске главы оборонных ведомств РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — отметил Шойгу. Министр уточнил, что «в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку», и подчеркнул, что осуществляемые Россией и Белоруссией меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам».

На минувшей неделе Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко сообщил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию начнется после 7-8 июля, когда закончится строительство сооружений для него.