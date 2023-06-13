Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО

Минобороны РФ на брифинге 13 июня озвучило оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО).

Согласно информации, которую сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ночь на 13 июня российские войска нанесли ракетные удары по местам дислокации оперативных резервов ВСУ. Цель удара, которые наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, достигнута. Кроме того, российские военные также поразили склад иностранных боеприпасов и вооружения.

На Донецком направлении южнее города Артёмовск (украинское название Бахмут) ВС РФ успешно отразили две атаки ВСУ в направлении населённого пункта Клещеевка (ДНР). Вклинения противника в оборону российских подразделений не допущено, уничтожено до 350 боевиков, 6 автомобилей и 2 боевые бронированные машины.

На Времевском выступе киевским режимом в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понесших большие потери. В районе населенного пункта Макаровка (ДНР) отражены 3 атаки украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии все атаки отражены. Из 10 бронетранспортеров ВСУ, задействованных в атаках, 8 были уничтожены.

В районе населённого пункта Ровнополь (ДНР) успешно отражены две атаки противника. Поражены два украинских танка и три боевые бронированные машины. В районе населённого пункта Пречистовка (ДНР) в ходе отражения атаки уничтожена большая часть личного состава ротной тактической группы ВСУ и 4 боевые машины пехоты. В ходе боев уничтожено до 275 боевиков, 15 боевых бронированных машин, 8 автомобилей, 4 танка и гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районе Невского и Белогоровки (ЛНР) и в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 60 боевиков, 4 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы (Д-20 и Д-30) и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки ВС РФ поражены подразделения ВСУ в районе Ивановки (Харьковская область) и Розовки (ЛНР). В районе населенного пункта Тимковка (Харьковская область) пресечена деятельность украинской ДРГ. Уничтожено более 35 боевиков, бронетранспортёр, пикап и гаубица Д-20».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 боевиков, 3 автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114-ти районах.

Российские средства ПВО перехватили 3 крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 9 снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили 6 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Старомлыновка (ДНР), Работино (Запорожская область), Корсунка (Херсонская область), Пшеничное и Новокраснянка (ЛНР).

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 442 украинских военных самолёта, 238 вертолётов, 4 585 БПЛА, 426 ЗРК, 9 939 танков и других боевых бронированных машин, 1 122 боевые машины РСЗО, 5 100 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 10 927 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», Минобороны продемонстрировало видео, на котором военнослужащие подразделений группировки «Восток» осматривают захваченные в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley американского производства