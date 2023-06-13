«Наши трофеи»: Минобороны РФ показало кадры с захваченными танками Leopard и БМП Bradley

Министерство обороны РФ продемонстрировало в своем Telegram-канале видео, на котором военнослужащие подразделений группировки «Восток» осматривают захваченные в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley американского производства.

«Танки "Леопард" и БМП "Бредли". Теперь это наши трофеи», — прокомментировало оборонное ведомство опубликованные кадры.

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Отмечается, что некоторые захваченные боевые машины были с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники.

Накануне, 12 июня, финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что российские военные уничтожили на Украине три из шести финских боевых машин разминирования Leopard 2R.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус Берлин между тем заявил, что Берлин не сможет заменить Киеву каждый выведенный из строя танк Leopard, однако он увеличит поставки отремонтированных боевых машин, передает «РИА Новости».

В апреле Писториус информировал, что в начале весны Киев получил 18 танков Leopard 2A6; поставка дополнительных 80 Leopard 1 начнется в середине 2023 года.

Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. В Кремле отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект, затягивая конфликт; все цели спецоперации будут достигнуты.