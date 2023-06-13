Немецкий бизнес впал в депрессию и готовится бежать

«У нас сейчас сложилась опасная ситуация», — бьет тревогу Арндт Киршофф, возглавляющий ассоциацию работодателей в наиболее экономически развитой земле Германии — Северном Рейне-Вестфалии. И он знает, о чем говорит: помимо ассоциации, Киршофф вместе с двумя братьями возглавляет компанию Kirchhoff, изготавливающую автодетали.

Киршофф имеет в виду состояние экономики, которое сегодня оставляет желать куда лучшего. Несмотря на оптимистические заявления политиков, включая канцлера Шольца и министра экономики Хабека, первая экономика Европы все же сползла в техническую рецессию — два квартала кряду (четвертый в прошлом году и первым в этом) она демонстрировала спад. Дело в том, что после снятия коронавирусных ограничений в КНР китайские импортеры, на которых в немалой степени делают ставку немецкие производители, до сих пор не восстановили допандемийный уровень закупок и не оправдали надежд немецкого бизнеса. Накладывает негативный отпечаток на ситуацию и геополитическая неопределенность, связанная с событиями на Украине.

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В результате многие немецкие компании, пишет Economist, предпочитают инвестировать средства не дома, а за границей.

В мае индекс деловой уверенности (BCI), рассчитываемый аналитическим центром Ifo Institute, снизился впервые за семь месяцев. А 5 июня и без того невеселое настроение немецких производителей еще больше ухудшилось. Это произошло из-за тревожной новости от Ассоциации немецких машиностроителей (vDMA), сообщившей, что количество новых заказов машиностроительных компаний в последнем весеннем месяце снизилось на 20% в годовом выражении. В целом же пусть и небольшое снижение ВВП ФРГ (-0,3% в первом квартале) может оказать сильное негативное воздействие на заказы в машиностроительном секторе.

Снижение заказов отражает общее ухудшение состояния экономики в последнее время, жалуется Олаф Вортман из vDMA. Он подчеркивает, что правящая коалиция из социал-демократов, свободных демократов и «зеленых» обещаний не сдержала: вместо анонсированной новой «немецкой скорости» экономика ФРГ ползет по-черепашьи.

Согласно недавнему опросу промышленных компаний, больше всего работодателей сейчас беспокоят сохраняющаяся дороговизна сырья и электроэнергии, а также растущий дефицит квалифицированных рабочих и рост зарплат, толкающий цены вверх. И это, не считая бюрократических проволочек, которые сильно замедляют получение всевозможных разрешений и лицензий — достаточно вспомнить явно не самый удачный в нынешних обстоятельствах новый закон, требующий от компаний, в которых работает более 3 тысяч сорудников, мониторить по всему свету, как их поставщики соблюдают права человека и законы по защите окружающей среды.

Даже Роберт Хабек, открывая 6 июня ветровую ферму в Бад-Берлебурге, Северный Рейн-Вестфалия, которую строили 10 долгих лет, заявил на долгожданной церемонии: «Мы должны ускорить разрешительные формальности». Еще бы: Германия должна к 2030 году удвоить выработку ветровой энергии, а для этого, по словам министра, необходимо строить ветровые фермы втрое быстрее.

Слова Хабека, между тем, подтверждают тревожную тенденцию: немецкие компании все меньше горят желанием инвестировать в производство и расширяться. Германия занимает сейчас, по данным экономического института ZEW Mannheim, занимает в рейтинге развитых стран 18-е место из 21 по комфортности ведения дел для семейных компаний. Первые три строки в рейтинге у США, Канады и Швеции.

«Последние 20 лет мы двигались в неверном направлении, — признает Натали Мекельбургер, возглавляющая ведущий в стране изготовитель скотча — компанию Coroplast. По ее словам, на бизнесе крайне негативно сказывается государственное регулирование и вмешательство властей. Особенно, утверждает она, активно вмешиваются в экономику «зеленые», которых в правительстве Шольца представляют Хабек и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Результат предсказуем: руководство практически каждого третьего малого и среднего предприятия в Германии намеревается перевести производство заграницу. Причем, половина из них уже предпринимает для этого практические шаги. К примеру, ставшая широко известной во время пандемии (благодаря вакцине) биотехнологическая компания BioNTech сейчас строит в Великобритании онкологический исследовательский центр. А производитель обогревательного оборудования Viessmann продает свой основной бизнес — изготовление тепловых насосов американской компании Carrier.

«Нам угрожает постепенная деиндустриализация», — предупреждает Николас Штиль, глава наблюдательного совета лидера на рынке изготовления бензопил Stihl.