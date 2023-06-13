Никто не знает, сколько продлится золотая лихорадка в Китае

Народный банк Китая (PBoC), главный банк Поднебесной, покупает золото уже семь месяцев подряд. В мае, например, было куплено приблизительно 16 тонн желтого металла, который уже явно обошел доллар как средство вложения и сохранения денег. Пекин довел свои золотые запасы до 2092 тонн. Кстати, с учетом традиционного недоверия к китайской официальной статистике, многие эксперты считают, что реальные размеры золотого запаса КНР существенно выше.

Всего же за семь месяцев «золотой лихорадки», начиная с ноября 2022 года, РВоС увеличил запасы золота на 144 тонны, напоминает Oil Price. И неослабевающий спрос китайского центробанка на золото позволил ценам на него достичь в мае рекордных высот.