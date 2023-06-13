Никто не знает, сколько продлится золотая лихорадка в Китае

Народный банк Китая (PBoC), главный банк Поднебесной, покупает золото уже семь месяцев подряд. В мае, например, было куплено приблизительно 16 тонн желтого металла, который уже явно обошел доллар как средство вложения и сохранения денег. Пекин довел свои золотые запасы до 2092 тонн. Кстати, с учетом традиционного недоверия к китайской официальной статистике, многие эксперты считают, что реальные размеры золотого запаса КНР существенно выше.
Всего же за семь месяцев «золотой лихорадки», начиная с ноября 2022 года, РВоС увеличил запасы золота на 144 тонны, напоминает Oil Price. И неослабевающий спрос китайского центробанка на золото позволил ценам на него достичь в мае рекордных высот.
Прошлый год в целом тоже выдался для центробанков многих стран рекордным по покупкам золота — в него всегда, вкладывают большие деньги в периоды высокой инфляции и геополитических бурь. По данным Всемирного золотого совета (WGC), в 2022 г. центробанки купили в общей сложности 1136 тонн золота. В результате, прошлый год стал не только 13-м подряд годом чистой покупки желтого металла, но и годом максимального спроса на него с 1950-го.
Правда, в первом квартале нынешнего года суммарные покупки золота центробанками снизились, но согласно прогнозу аналитиков и экономистов, мощная тенденция покупок сохранится. Приблизительно четверть центробанков, если верить недавнему опросу WGC, намерены в этом году увеличить свои золотые запасы. Особенностью нынешней «золотой лихорадки» является то, что она происходит на фоне растущего скептицизма по отношению к американскому доллару и его надежности, а также дедолларизации торговли, инициаторами которой выступили Россия с Китаем.
Рут Кровелл, возглавляющая Лондонскую ассоциацию рынка драгоценных металлов (LBMA), заявила в интервью Bloomberg TV, что высокий спрос центробанков на золото сохранится как минимум до конца текущего года. В прошлом году суммарные закупки этого металла центробанками составили почти четверть глобального спроса на него. Если эти прогнозы сбудутся, то цены на золото сохранятся на рекордно высоком уровне до конца года.
Что касается отдельных стран, то в первом квартале по объему закупок золота Китай уступил лишь Сингапуру. Предыдущая золотая лихорадка в КНР закончилась в сентябре 2019 года и продлилась 10 месяцев. Главный банк Поднебесной сейчас явно отдает предпочтение золоту перед валютой. РВоС энергично покупает золото, но при этом в последнее время существенно снизил валютные резервы: по состоянию на конец мая они сократились по сравнению с апрелем с 3,20 трлн долларов до 3,18 трлн долларов.