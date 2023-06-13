«НоваТЭК» запатентовал СПГ-технологию на основе смешанных хладагентов мощностью 6 млн т в год

Компания «НоваТЭК» получила патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа на основе смешанных хладагентов «Арктический микс».

Как сообщает пресс-служба компании, технология разработана для реализации крупнотоннажных проектов на базе оснований гравитационного типа с производительностью одной технологической линии свыше 6 млн т СПГ ежегодно.

«Применение смешанных хладагентов расширяет географию использования технологии, способствует увеличению энергоэффективности технологического процесса и сокращению количества используемого оборудования. Данная разработка является важным шагом в локализации технологических линий сжижения и соответствует стратегической цели компании по развитию СПГ-технологий в России», — указывается в сообщении.

Ранее глава «НоваТЭКа» Леонид Михельсон объявил о планах реализации проекта «Мурманский СПГ» тремя линиями по 6,8 млн т в год, две из которых планируется ввести в 2027 и 2029 году.

В настоящий момент у «НоваТЭКа» запатентована технология сжижения «Арктический каскад» мощностью 0,9 млн т в год, а также крупнотоннажная технология сжижения «Арктический каскад модифицированный» с производством линии в 3 млн т ежегодно.

«НоваТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа в РФ, компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов и имеет двадцатипятилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

Основные месторождения и лицензионные участки предприятия расположены в ЯНАО, на долю которого приходится около 80% российской добычи природного газа и примерно 15% мирового объема добычи.

По состоянию на конец 2022 года доказанные запасы «НоваТЭКа» по стандартам SEC составили 17,6 млрд бнэ. По итогам прошлого года добыча углеводородов выросла на 2%.