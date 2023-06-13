Падающий рубль сыграл для акций роль подкидной доски

С начала текущего года Индекс Мосбиржи вырос почти на 28%, и примерно 90% этого показателя было обеспечено подъемом индикатора в первый день рабочей недели. Связана такая аномалия тем, что под конец недели инвесторы не хотят делать новые покупки и даже сокращают позиции по акциям, опасаясь, что в выходные случится что-либо негативное, и они просто не успеют продать активы.

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Вчера торги на Московской бирже не проводились по случаю Дня России, никаких серьезных происшествий не было, и с самого утра трейдеры активно стали нажимать на кнопку «buy» в своих торговых терминалах. В результате Индекс Мосбиржи потяжелел по итогам дня на серьезные для него 1,8%. Многие аналитики считают, что в районе 2800 пунктов до которого осталось подняться чуть более 40 пунктов, многие инвесторы начнут фиксировать среднесрочную прибыль.

Впрочем, подобные рассуждения были и когда индикатор подходил к отметке 2600.

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Намного лучше рынка сегодня выглядели акции нефтяных компаний. Отчасти это можно объяснить тем, что трейдеры смотрели на «зеленевшую» весь день нефть, «забыв», что вчера она обвалилась почти на 4%. Так или иначе, но к закрытию основных торгов на Мосбирже котировки «черного золота» поднялись на 3,2%, до чуть более $74 за баррель. И все же пока это выглядит как отскок после неудачной попытки «медведей» утащить цену ниже технической поддержки $72. Похоже, что нефть собирается поселиться в коридоре $70–77,5, откуда вытолкать ее могут только очень весомые драйверы.

За покупку акций нефтянки говорили и другие факторы. Так, еще в начале года практически все аналитики рассуждали о хороших перспективах «Роснефти» и ее сильной фундаментальной недооцененности. Бумага потихоньку шла вверх, но как-то очень вяло. Однако 8 мая в ней началось настоящее ралли — с той даты акция подорожала примерно на 27%, что очень много для тяжеловесных бумаг.

Сейчас акция торгуется в восходящем канале. В прошлый четверг и пятницу она неудачно тестировала его нижнюю границу, от которой и произошел разворот вверх. Сегодня капитализация «Роснефти» выросла на 3%. С учетом такого сильного роста и того, что бумага подошла к верхней границе канала, можно ожидать, что спекулянты в самые ближайшие часы начнут фиксировать заработанное за сегодня и пятницу. Однако пока нет поводов говорить об окончании фазы среднесрочного роста «Роснефти». Сильное сопротивление расположено в районе 530 руб., до него еще расти около 10%.

Чуть более чем на 3% подорожал «Лукойл». Бумага интересна прежде всего с точки зрения потенциально очень высокой дивидендной доходности. Некоторые аналитики не исключают, что в нынешнем году она может составить около 15%.

Долгих 13 дней акции «Газпромнефти» лежали в маловолатильном боковике. Обычно после такого «застоя» следует сильное движение. Возможно, сегодняшним ростом на 2,3% бумага начала формировать новую восходящую волну с целью обновления исторического максимума, до которого нужно подрасти чуть менее 10%. Аналитики отмечают при этом, что акции «Газпромнефти» — одни из самых технически перекупленных среди нефтяных бумаг. Однако все равно все ждут от этого эмитента высоких дивидендов, поскольку они необходимы в том числе для финансирования материнской компании — «Газпрома».

Порадовали, но не так сильно, как нефтянка, банки: Сбер +1,3%, ВТБ +0,9%. Инвестиционный консультант «Финама» Тимур Нигматуллин рекомендует, тем не менее, присматриваться к этому сектору. Свою позицию он обосновывает тем, что, согласно данным Банка России, по состоянию на май рост денежной массы М2 составил 24% в годовом сопоставлении, что отражает, по сути, рост бизнеса финансовых кредитных организаций.

Рост денежной массы, кстати, очень часто является предвестником повышения инфляции. О росте инфляционных рисков говорит и отмечавшееся сегодня ускорение падения рубля, от стоимости которого прямо или косвенно сильно зависят цены очень многих конечных товаров. Сегодня российская валюта подешевела к доллару на 2%. Последняя сделка прошла по котировке 84,3 руб. за доллар.

Слабость рубля стала одним из поводов для опережающего роста бумаг экспортеров.

Кроме нефтяного сектора, лучше рынка были черные металлурги: ММК с результатом +3,8% замкнул тройку лидеров сегодняшнего роста, а НЛМК (+3,6%) — пятерку.