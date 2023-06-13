Перед рублем замаячили лихие 90

Обычно в начале новой недели рубль укрепляется или хотя бы демонстрирует такие попытки. Связано это с тем, что в нынешний период непростой геополитической ситуации многие крупные инвесторы перед выходными покупают валюту, опасаясь наступления каких-либо негативных событий. По этой же причине экспортеры придерживают валютную выручку. Если же за выходные ничего плохого не случается, то купленная валюта продается, а экспортеры несколько увеличивают объемы продаж долларов и юаней.

К удивлению многих трейдеров, в минувшие выходные не случилось никаких потрясений. Поэтому вполне логично было бы предполагать, что рубль начнет сегодня укрепляться, тем более что в пятницу после трехдневного падения его курс практически не изменился, и это можно было трактовать как окончание краткосрочного тренда.

Однако с началом работы Московской биржи рубль стал стремительно дешеветь. Ситуация не изменилась и после старта основных торгов в 10:00 мск, когда на рынок выходят крупные игроки. Пара доллар-рубль довольно быстро преодолела отметку 83,5, которая выступает сильным техническим сопротивлением девальвации российской валюты. В районе полудня курс уходил выше 84 руб. за доллар.

При этом макроэкономические факторы говорят в пользу если не укрепления рубля, то хотя бы стабилизации курса. Так, по данным Банка России, профицит текущего счета в мае составил $5,2 млрд против $2,3 млрд в апреле, а профицит торгового баланса был зафиксирован на уровне $8,3 млрд по сравнению с апрельскими $7,8 млрд.

Однако трейдеры этот фактор пока игнорируют. Это может быть связано с тем, считает старший экономист аналитического департамента инвестбанка «Синара» Сергй Коныгин, что данные по внешней торговле выглядят завышенными, поскольку не 100% экспортной выручки конвертируются в российскую валюту.

На Московской бирже явно наблюдается превышение спроса на валюту над ее предложением. Этот дисбаланс эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин объясняет сокращением экспортной выручки из-за относительно низких цен на нефть и газ. В то же время объем импорта восстановился до уровней 2020–2021 годов.

Действительно, вчера, когда в России был выходной день, цены на нефть упали на 3,8%. Сегодня, правда, они начали технический отскок от поддержки $72 за баррель, повысившись к обеду на 2%. Не радуют и цены на газ: тысяча кубов «голубого топлива» в Европе стоит чуть более $300. Европейцы даже рассматривают возможность хранения своего газа на Украине — это говорит о том, что их собственные хранилища скоро будут заполнены «под пробку».

Еще одним немаловажным фактором снижения рубля может быть экспирация (расчеты) по фьючерсам и опционам 15 июня. Не исключено, что в преддверии этой даты крупные спекулянты пытаются затащить курс на нужный им уровень, чтобы получить огромную прибыль по опционам.

Однако руководитель управления инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексей антонов не исключает, что в любое время экспортеры могут увеличить продажу валюты, воспользовавшись выгодным для них курсом, стимулировав таким образом усиление рубля.

В целом же ситуация на валютном рынке складывается тревожная. Если в самое ближайшее время пара доллар-рубль не сумеет вернуться под отметку 83,5, то с очень большой вероятностью спекулянты начнут агрессивно покупать доллар против рубля.

С точки зрения технического анализа, следующей целью обесценивания российской валюты выступает район 89–90 руб. за доллар. До этого рубежа у пары нет преград.