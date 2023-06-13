Путин допустил создание санитарной зоны на Украине для защиты от дронов

Если прилёты с Украины на российскую территорию продолжатся, то надо будет рассмотреть вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до наших регионов будет не достать.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военными корреспондентами, передаёт РИА Нвости.

«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и здесь несколько способов решения, – сказал глава государства. – Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию».

При этом он подчеркнул, что, если это будет продолжаться, тогда мы должны будем рассмотреть вопрос, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. По словам Путина, «это отдельный вопрос».

«Я не говорю, что завтра приступим к этой работе – надо внимательно смотреть на то, как будет ситуация развиваться», – заявил российский лидер.

Как ранее писал «Эксперт», Путин на встрече с военкорами высказался о том, нужно ли вводить в России военное положение. По его словам, в этом сейчас не никакой необходимости.