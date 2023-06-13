Путин допустил выход России из зерновой сделки

Россия думает над выходом из зерновой сделки.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военкорами. По его словам, эти коридоры используется Украиной для нападения с помощью БПЛА.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки, – подчеркнул глава государства. – Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников».

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал, как подрыв на аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» скажется на дальнейшей судьбе зерновой сделки.

По словам представителя Кремля, очередной акт терроризма киевского режима, стал ещё одним моментом, весьма усложняющим ситуацию с её продлением.

Напомним, зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины на 120 дней и в ноябре продлевалась на тот же срок. Стороны тогда подписали два документа – первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

В марте 2023 года первую часть сделки продлили ещё на 60 дней; вторая часть выполнена не была. 17 мая президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что зерновую сделку продлили ещё на два месяца, информацию об этом позже подтвердили в МИД РФ, напомнив про «перекосы», которые необходимо исправит.