Путин: ни на одном из участков при контрнаступлении Украина успехов не имела

Ни на одном из участков при контрнаступлении Украина успехов не имела, у них большие потери.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с российскими военкорами. При этом, согласно данным, которые он получается он нашего военного командования, Украина ведёт атаку по четырём направлениям, передаёт РИА Новости.

«Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов, – подчеркнул российский лидер. – Оно идёт с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас. Но ни на одном из этих направлений противник успеха не имел. У них большие потери».

Как отметил глава государства, Украина во время контрнаступления уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.

«И это только то, что мы видим», – подчеркнул Путин.

При этом потери Киева, заявил президент, составляют 25-30% от объема техники, которая была поставлена им из-за рубежа. Путин также признал, что потери в военной технике есть также у России. В частности, ему известно о потере на Украине 54 наших танков, часть из которых подлежит восстановлению и ремонту.

Ранее «Эксперт» писал, что на встрече с военкорами Путин заявил, что цели СВО могут корректироваться, но в целом остаются неизменными.

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер», – сказал Путин.

