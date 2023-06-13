Путин ратифицировал соглашение с КНР о сотрудничестве по поставкам газа

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о сотрудничестве по поставкам газа из России в КНР по дальневосточному маршруту.

Документ опубликован на портале правовой информации. Подчеркивается, что соглашение в полной мере отвечает интересам РФ, а его ратификация будет способствовать развитию российской газотранспортной системы и конструктивному экономическому и инвестиционному сотрудничеству между Россией и КНР в энергетической сфере.

Договор был заключен 31 января, в нем идет речь об условиях строительства и эксплуатации газопровода через реку Уссури рядом с городами Дальнереченск в России и Хулинь в Китае. «Газпром» является единственной компанией, которая сможет поставлять газ по этой магистрали.

По оценке Минэнерго РФ, запуск маршрута позволит увеличить объем экспорта природного газа в Китай на 10 млрд куб. м в год. В соответствии с соглашением стороны обязуются оказывать всестороннее содействие в проектировании, строительстве и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры; уполномоченными организациями определены российский холдинг, Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная компания.

Как заявляли в «Газпроме», после выхода проекта на полную мощность объем поставок газа из РФ в Китай в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год.