Путин сделал заявление о целях спецоперации

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами сделал заявление о целях специальной военной операции (СВО), которая продолжается на Украине.

По словам главы государства, цели СВО могут корректироваться, но в целом остаются неизменными, передаёт ТАСС.

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, – подчеркнул российский лидер. – Они для нас носят фундаментальный характер».

Как ранее писал «Эксперт», на встрече с журналистами Путин заявил, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач, при этом они понесли значительные потери, превышающие «классический» показатель.