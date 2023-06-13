Путин заявил, есть ли необходимость в введении военного положении в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами высказался о том, нужно ли вводить в России военное положение.

По его словам, в этом сейчас не никакой необходимости, передаёт РИА Новости.

«В целом в России вводить военное положение нет необходимости, надо работать по некоторым вопросам тщательнее», – подчеркнул глава государства.

Ранее «Эксперт» писал, что на этой же встрече Путин заявил, что Украина ведёт атаку по четырём направлениям. Назвав контрнаступление ВСУ масштабным, российский лидер отметил, что ни на одном из этих направлений противник успеха не имел. Как отметил глава государства, Украина во время контрнаступления уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.

