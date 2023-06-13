Ралли S&P 500: узок круг этих акционеров

Ралли, разогнавшееся на волне хайпа вокруг искусственного интеллекта (ИИ), вчера продолжилось с новой силой. Акции крупнейшей по капитализации компании мира — Apple — подскочили на 1,6% и впервые с января 2022 года завершили день на новом историческом максимуме.

Пока еще не побитый внутридневной рекорд «яблочники» поставили на прошлой неделе, но тогда к закрытию торгов котировки резко снизились. Рынок был разочарован представленной Apple гарнитурой смешанной реальности Vision Pro, и падение шло несколько дней. Вчера, однако, все это было забыто.

Одних только акций Apple хватило бы для того чтобы улучшить динамику S&P 500 (на них приходится 7,5% индекса), но подскочили и прочие технологические тяжеловесы. Три другие компании с капитализацией, превышающей $1 трлн, — Microsoft, Alphabet и Amazon.com — прибавили 1,6%, 1,2% и 2,5% соответственно.

В итоге индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,6%, вернувшись на уровень 1 мая. В то же время S&P 500 и Nasdaq Composite, где вес технологических гигантов выше, выросли на 0,9% и 1,5% соответственно, выйдя на максимумы с апреля прошлого года.

Многие уверены, что на двухдневном заседании ФРС, стартующем сегодня, будет решено сделать паузу в подъеме ставки. Согласно данным CME, срочный рынок сейчас оценивает вероятность этого в 79,1%. И это хорошие новости для чувствительных к ставкам акций технологических компаний. Они в последнее время росли почти независимо от общих условий. Их рассматривали как убежище и на случай рецессии, и в ходе банковского кризиса, а шум вокруг ИИ только подстегнул рост. На прошлой неделе это ралли уже выдыхалось, однако новые силы ему придало покрытие «шортов» накануне важных новостей.

Согласно данным CFTC (Комиссии по торговле товарными фьючерсами), на прошлой неделе крупные спекулянты резко сократили чистые короткие позиции по фьючерсам e-mini S&P 500. По оценке Bloomberg, этот эпизод входит в пятерку крупнейших случаев покрытия «шортов» с 2018 года.

Хедж-фонды, отслеживаемые JPMorgan Chase, тоже быстро сворачивали короткие позиции. И все же, исходя из истории предыдущих подобных случаев, стратег JPM Джон Шлегель считает, что пока процесс завершен не более чем на 25%. Между тем, всплеск чистых покупок акций хедж-фондами уже привел к тому, что их чистый же леверидж подскочил до годового максимума.