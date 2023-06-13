Ралли S&P 500: узок круг этих акционеров

Ралли, разогнавшееся на волне хайпа вокруг искусственного интеллекта (ИИ), вчера продолжилось с новой силой. Акции крупнейшей по капитализации компании мира — Apple — подскочили на 1,6% и впервые с января 2022 года завершили день на новом историческом максимуме.
Пока еще не побитый внутридневной рекорд «яблочники» поставили на прошлой неделе, но тогда к закрытию торгов котировки резко снизились. Рынок был разочарован представленной Apple гарнитурой смешанной реальности Vision Pro, и падение шло несколько дней. Вчера, однако, все это было забыто.
Одних только акций Apple хватило бы для того чтобы улучшить динамику S&P 500 (на них приходится 7,5% индекса), но подскочили и прочие технологические тяжеловесы. Три другие компании с капитализацией, превышающей $1 трлн, — Microsoft, Alphabet и Amazon.com — прибавили 1,6%, 1,2% и 2,5% соответственно.
В итоге индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,6%, вернувшись на уровень 1 мая. В то же время S&P 500 и Nasdaq Composite, где вес технологических гигантов выше, выросли на 0,9% и 1,5% соответственно, выйдя на максимумы с апреля прошлого года.
Многие уверены, что на двухдневном заседании ФРС, стартующем сегодня, будет решено сделать паузу в подъеме ставки. Согласно данным CME, срочный рынок сейчас оценивает вероятность этого в 79,1%. И это хорошие новости для чувствительных к ставкам акций технологических компаний. Они в последнее время росли почти независимо от общих условий. Их рассматривали как убежище и на случай рецессии, и в ходе банковского кризиса, а шум вокруг ИИ только подстегнул рост. На прошлой неделе это ралли уже выдыхалось, однако новые силы ему придало покрытие «шортов» накануне важных новостей.
Согласно данным CFTC (Комиссии по торговле товарными фьючерсами), на прошлой неделе крупные спекулянты резко сократили чистые короткие позиции по фьючерсам e-mini S&P 500. По оценке Bloomberg, этот эпизод входит в пятерку крупнейших случаев покрытия «шортов» с 2018 года.
Хедж-фонды, отслеживаемые JPMorgan Chase, тоже быстро сворачивали короткие позиции. И все же, исходя из истории предыдущих подобных случаев, стратег JPM Джон Шлегель считает, что пока процесс завершен не более чем на 25%. Между тем, всплеск чистых покупок акций хедж-фондами уже привел к тому, что их чистый же леверидж подскочил до годового максимума.
При этом Deutsche Bank сообщает, что позиции дискреционных инвесторов — от портфельных менеджеров до розничных трейдеров — за неделю превратились из глубоко медвежьих в очень бычьи. С февраля они сидели в стороне от ралли (акции покупали алгоритмические фонды), но теперь не выдержали.
На фоне того что S&P 500 вырос уже на 21% от октябрьского минимума, это неудивительно. Ведь для многих это означает, что технически наступил бычий рынок.
Другое дело, что подобная смена настроений порой фиксируется в конце медвежьих ралли. Сама же примета, объявляющая подъем на 20% подтверждением прихода времени быков, не стопроцентно надежна. На медвежьих рынках индексы порой показывали и больший рост лишь для того, чтобы затем обрушиться до новых минимумов.
Это породило заочную дискуссию аналитиков крупных банков, которую только подстегивал тот факт, что это ралли — самое узкое в истории. С начала года S&P 500 прибавил 13%, но 11,6 процентных пунктов из этого дали всего десять технологических компаний. На остальные 490 пришлось 1,4 п.п.
Стратег Goldman Sachs Дэвид Костин утверждает, что рост индексов продолжится, поскольку акции других секторов теперь будут догонять технологические. С 1980 года индекс S&P 500, по его расчетам, пережил девять таких эпизодов.
Стратег же Morgan Stanley Майкл Уилсон указывает на пример медвежьего рынка 1940-х годов — тогда S&P 500 вырос на 24%, а затем упал до нового минимума. Но так далеко копать не обязательно — подобные истории случались и во время мирового финансового кризиса 2008 года, и в начале века — после взрыва «пузыря доткомов».
Другое дело, что и как считать. Так, стратег Bank of America Савита Субраманьян сообщила, что с 1950-х годов индекс через год после подтверждения бычьего рынка в 92% случаев оказывался в плюсе.
В плане полезности, это похоже на прогноз о том, что после окончания бури, вероятно, выглянет солнце. Скажем, S&P 500 был в плюсе в 100% случаев через 20 лет после вообще любого движения, но вот практическая сиюминутная ценность этого наблюдения близка к нулю.