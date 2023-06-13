СМИ: США собираются предоставить Украине танковые снаряды с обеднённым ураном

Вашингтон собирается одобрить предоставление Киеву танковых снарядов с обеднённым ураном.

Как передаёт Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, ожидается, что администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине снаряды с обеднённым ураном после недель внутренних дискуссий о том, как оснастить танки Abrams, которые Вашингтон передаёт Киеву.

При этом один из собеседников издания утверждает, что в настоящее время нет никаких серьёзных препятствий для одобрения отправки таких снарядов на Украину.

Однако, по его словам, некоторые высокопоставленные должностные лица в Белом доме выражают обеспокоенность, что из-за передачи таких боеприпасов США окажутся под волной критики мирового сообщества, так как снаряды с обеднённым ураном они представляют серьёзную опасность для людей и окружающей среды.

Напомним, при использовании снарядов с обеднённым ураном на местности оседает радиоактивная пыль – она очень токсична и не поддается дезактивации. Применение таких снарядов может вызвать вспышку онкологических заболеваний. Резкий рост заболевших раком, в частности, до сих пор наблюдается в ряде регионов Ирака и бывшей Югославии, где американские войска использовали боеприпасы с обеднённым ураном.