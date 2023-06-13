Сотрудники МЧС спасли более 2200 жителей Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС

Свыше 2 тыс. жителей Херсонской области спасены сотрудниками МЧС РФ после разрушения Каховской ГЭС.

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«Число эвакуированных составляет более 7100 (7185) человек, в том числе 421 ребенок и 123 маломобильных граждан. Спасено 2237 человек», — указывается в сообщении пресс-службы ведомства. От воды освободились уже более 1,7 тыс. жилых домов, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что спасатели доставили в зону ЧП более 80 тонн продуктов питания и 85 тонн бутилированной воды, а также 65 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек и 30 электростанций, в том числе 20 передвижных.

В 16 пунктах временного размещения находятся 1 691 человек, в том числе 404 ребенка.

В ночь на 6 июня была частично разрушена плотина Каховской ГЭС. Произошло обрушение водосливных затворов и здания Каховской ГЭС, ранее уже сильно пострадавших от многомесячных артиллерийских и ракетных обстрелов украинских формирований. Бетонная русловая плотина Каховской ГЭС гравитационного типа, по имеющимся данным, устояла. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани, в регионе введен режим ЧС.