Столтенберг назвал условие для вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главное условие, при котором Украина станет членом альянса.

В интервью американскому телеканалу PBS он заявил, что для вступления «незалежной» в НАТО ей необходимо одержать победу над Россией. При этом генсек подчеркнул, что точные сроки вступления киевского режима в организацию назвать невозможно.

Как пояснил Столтенберг, членом НАТО может стать лишь суверенная, независимая и демократическая страна. Поэтому, если Украина не победит в конфликте с Россией, то ни о каком членстве не может быть и речи.

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе 11-12 июля состоится саммит Североатлантического альянса, на котором будут проходить консультации по вопросу членства Украины в этой организации.

Ранее «Эксперт» писал, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украину нельзя принимать в НАТО, так как такое решение приведёт к мировой катастрофе. По его словам, Киеву уже пора осознать, что Североатлантический альянс показал свою неготовность бороться за Украину и посылать своих военных в зону специальной военной операции.

